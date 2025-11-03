Самолёт FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 Астана – Костанай, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения погоды, сообщает BAQ.KZ.

По данным авиакомпании, в Костанае наблюдались снегопад и понижение видимости, из-за чего аэропорт временно приостановил работу для очистки взлётно-посадочной полосы.

Изменения затронули и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана, поскольку перелёты выполняются по разворотной схеме.

«Пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу организуется размещение в отеле», — уточнили в пресс-службе.

Плановые новые вылеты: FS7341 — в 17:05, FS7342 — в 18:50.

Атлантический циклон несёт снег и метели: прогноз на 4–6 ноября В ближайшие трое суток Казахстан окажется под влиянием активного атлантического циклона. Он принесёт осадки (на...

В Рудном задержан 33-летний мужчина, ранивший ножом полицейского В Рудном задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. По...