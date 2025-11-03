Самолёт FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 Астана – Костанай, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения погоды, сообщает BAQ.KZ.
По данным авиакомпании, в Костанае наблюдались снегопад и понижение видимости, из-за чего аэропорт временно приостановил работу для очистки взлётно-посадочной полосы.
Изменения затронули и обратный рейс FS7342 Костанай – Астана, поскольку перелёты выполняются по разворотной схеме.
«Пассажирам рейса FS7341 предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам рейса FS7342 по запросу организуется размещение в отеле», — уточнили в пресс-службе.
Плановые новые вылеты: FS7341 — в 17:05, FS7342 — в 18:50.
