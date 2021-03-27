USD 424.28
EUR 500.27
RUB 5.59
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Непогода. Спасательные операции проводят на трассах в Костанайской области

Непогода. Спасательные операции проводят на трассах в Костанайской области

Vinkmag ad

26 марта в 21. 50 поступило сообщение о том, что на трассе Аркалык-Державинск возле села Восточное застряли люди. 

Спасатели прибыли к месту вызова. Застряла колонна из 37 автомобилей из них семь грузовых.
Около двух часов ночи было эвакуировано 15 человек из них четверо детей.

На этой же трассе 27 марта в снежном плену оказались люди.  В 6 утра спасатели прибыли к месту вызова.

Эвакуировано два пассажира из них один ребёнок в Аркалык.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Резкий рост заражений COVID-19 зафиксировали в Минздраве
Следующая новость

Меньше 40. Данные по коронавирусу в Костанайской области