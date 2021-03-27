Непогода. Спасательные операции проводят на трассах в Костанайской области

26 марта в 21. 50 поступило сообщение о том, что на трассе Аркалык-Державинск возле села Восточное застряли люди.

Спасатели прибыли к месту вызова. Застряла колонна из 37 автомобилей из них семь грузовых.

Около двух часов ночи было эвакуировано 15 человек из них четверо детей.

На этой же трассе 27 марта в снежном плену оказались люди. В 6 утра спасатели прибыли к месту вызова.

Эвакуировано два пассажира из них один ребёнок в Аркалык.

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