По данным синоптиков, 21 февраля в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются снег и метель, ночью и утром на юге и востоке области — сильный снег.
На западе, севере и востоке области возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный скоростью 9–14 метров в секунду. В северных, южных и восточных районах порывы достигнут 15–20 метров в секунду, ночью местами — до 23 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 9–14 градусов мороза, на северо-востоке — до 17 ниже нуля. Днём ожидается 5–10 градусов мороза, на северо-востоке — до 13, на юге области — около 1 градуса мороза.
В Костанае будет облачно, ночью и утром пройдёт снег, ожидается метель. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Температура ночью — 11–13 градусов мороза, днём — 8–10 ниже нуля.
