В Казахстане планируют изменить режим рабочего времени для государственных служащих. Соответствующие нормы предусмотрены в новой редакции законодательства о госслужбе.
Новый режим рабочего времени
Согласно проекту, продолжительность ежедневной работы госслужащих составит до 8 часов, а общая норма — не более 40 часов в неделю.
Для отдельных категорий предусмотрены послабления. В частности, госслужащим с инвалидностью I и II групп установят сокращённую рабочую неделю — не более 36 часов.
Беременные женщины, один из родителей с ребёнком до трёх лет, а также сотрудники, ухаживающие за больными членами семьи, смогут работать в режиме неполного рабочего времени.
Карьера без смены должности
Также вводится механизм горизонтального карьерного роста. В рамках одной административной должности корпуса «Б» появятся должностные уровни с разным размером оклада.
Это позволит госслужащим развиваться и увеличивать доход без необходимости перехода на другую должность.
Пилотный запуск
Пилотный проект планируют реализовать в течение двух лет. Он охватит Агентство по делам государственной службы, министерства юстиции и национальной экономики, а также акиматы Астаны и Атырауской области.
Ожидается, что нововведения сделают систему госслужбы более гибкой и ориентированной на баланс между работой и личной жизнью.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.