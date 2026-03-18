В Казахстане планируют изменить режим рабочего времени для государственных служащих. Соответствующие нормы предусмотрены в новой редакции законодательства о госслужбе.

Новый режим рабочего времени

Согласно проекту, продолжительность ежедневной работы госслужащих составит до 8 часов, а общая норма — не более 40 часов в неделю.

Для отдельных категорий предусмотрены послабления. В частности, госслужащим с инвалидностью I и II групп установят сокращённую рабочую неделю — не более 36 часов.

Беременные женщины, один из родителей с ребёнком до трёх лет, а также сотрудники, ухаживающие за больными членами семьи, смогут работать в режиме неполного рабочего времени.

Карьера без смены должности

Также вводится механизм горизонтального карьерного роста. В рамках одной административной должности корпуса «Б» появятся должностные уровни с разным размером оклада.

Это позволит госслужащим развиваться и увеличивать доход без необходимости перехода на другую должность.

Пилотный запуск

Пилотный проект планируют реализовать в течение двух лет. Он охватит Агентство по делам государственной службы, министерства юстиции и национальной экономики, а также акиматы Астаны и Атырауской области.

Ожидается, что нововведения сделают систему госслужбы более гибкой и ориентированной на баланс между работой и личной жизнью.