Неполный рабочий день: Президент Токаев подписал новый закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал конвенцию о работе на условиях неполного рабочего времени, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, проект закона 31 марта сенаторам презентовал глава ведомства Серик Шапкенов.

«Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров, безопасности и охраны труда, защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, недопущения дискриминации в области труда и занятий», — разъяснил он.

Согласно конвенции, под термином «трудящийся, занятый неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время.

Также конвенцией предусматривается, что системы соцобеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время.