Неприятный «сюрприз» в виде квитанций за отопление получили костанайцы

На прошлой неделе костанайцы получили квитанции за тепло за первый месяц нового года. Но, вместо обычных цифр увидели, большие счета. У некоторых стоимость отопления стала больше, чуть ли не в два раза.

За комментарием по этому поводу мы обратились в костанайскую теплокомпанию, где нам объяснили, что есть несколько причин. Одна из которых — повышение тарифа на тепло на 9%.

«Та оплата, которая была за декабрь, она уже не будет такая же как в январе. То есть январь — самый холодный месяц и начислений должно быть больше, это по природе, по всем данным. Это первая причина, то, что на улице было холоднее, чем в январе», — говорит менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Валерий Солодов.

Валерий Солодов отметил, что никаких ошибок со стороны теплокомпании не было. Они провели анализ, который показал, что начисления были произведены верно. Соответственно, и перерасчет производить в КТЭКе не будут. Среди причин также называют и недоработку обслуживающих организаций многоэтажек. Если в вашей квартире недостаточно тепло, а счета приходят большие, в КТЭКе рекомендуют обратиться в ПКСК, ОСИ, или ПТ вашего дома.

«Мы видим, что не во всех домах выполнена качественная изоляция на трубах. А это потеря тепла, а это значит, что не все тепло попадает в квартиры, оно остается в подвалах. Остается в подвалах, а счетчик все равно будет считать, как потребленное тепло. Поэтому нужно утеплять трубы, чтобы оно не терялось в подвалах и чердаках», — говорит Валерий Солодов.

Ну, а если у вас все-таки есть вопросы к начислениям, то можно обратиться напрямую в теплокомпанию по адресу улица Бородина, 231. Там сделают распечатку о количестве потребляемого тепла и переведут их в тенге.

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