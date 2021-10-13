Непривитые казахстанцы с медотводом получат «зеленый» статус

При каком условии люди с «синим» статусом могут посетить общественные места в выходные дни, рассказала на брифинге в СЦК главный санврач столицы Сархат Бейсенова,передает zakon.kz.

Люди с «синим» статусом в выходные дни могут посещать общественные места. Но для этого у них должна быть с собой справка от участкового врача о том, что у него имеется медицинский отвод и что ему нельзя вакцинироваться против коронавируса. При предъявлении данной справки этот человек с «синим» статусом имеет полное право посетить тот или иной объект в выходные дни, — пояснила она.

Она также сообщила, что в будущем необходимость носить с собой справку отпадет.

На сегодня министерством проводится интеграция в приложение. После всех технических работ казахстанец с «синим» статусом при наличии медотвода получит «зеленый» статус, — резюмировала спикер.

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