Непривитых школьников и студентов не будут переводить на дистанционный формат обучения

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Подобных требований в постановлениях главных санврачей нет.
В соцсетях появилось сообщение, что якобы в одном из колледжей Усть-Каменогорска всех непривитых студентов решили перевести на дистанционный формат обучения, сообщает Stopfake.kz.
В похожей публикации говорится, что в одной из школ Темиртау собирают данные о детях и их родителях якобы для того, чтобы в третьей четверти не пускать на уроки тех, кто не получил вакцину от коронавируса.
Рассылку прокомментировал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. По его словам, в постановлениях главных государственных санитарных врачей РК и ВКО требований о запрете допуска невакцинированных студентов в учебные организации нет.
«Руководитель управления образования ВКО после выявления этого факта провёл разъяснительную работу с директором колледжа. Приказ по организации дистанционного обучения для непривитых студентов был отменён. На сегодняшний день этот факт является единственным среди школ и колледжей области», – уточнил Ержан Байтанаев.
Он подчеркнул, что сообщения о переводе невакцинированных школьников на дистанционный формат обучения являются домыслами.
«В постановлениях главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Карагандинской области требование о запрете допуска непривитых школьников в организации образования отсутствует», – добавил Ержан Байтанаев.
Однако, по его словам, школы действительно собирают данные об учениках, подлежащих вакцинации против Covid-19, для расчёта необходимых объёмов препарата.
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