Текущий год может стать непростым для тенге. Такие ожидания LS высказал PhD, заместитель руководителя аналитического центра Spik.kz Куат Акижанов.

Эксперт Акижанов отметил устойчивую взаимосвязь между экономическим ростом страны и динамикой цен на сырье, особенно нефть, являющуюся основным экспортным товаром. Он подчеркнул, что с 2023 года наблюдается тенденция снижения мирового спроса на нефть. В частности, если в октябре 2023 года средняя цена составляла $90-91 за баррель, то в октябре 2024 года она снизилась до $75. Это отразилось на показателях ВВП: по итогам 2023 года экономика страны выросла на 5,1%, а по итогам 2024 года – менее чем на 5%. По его мнению, для страны комфортной остается цена нефти на уровне $80 за баррель. Говоря о возможностях главного банка, эксперт отметил, что у регулятора остается все меньше рычагов влияния на валютный рынок.

«В целом я считаю, что Нацбанк не должен быть независимым. Он должен стать частью госструктуры наравне с министерствами финансов и нацэкономики, выполняя задачи по экономическому росту и созданию рабочих мест. Это неортодоксальная идея, которая, на самом деле, всегда существовала в послевоенные периоды во всех экономиках до 2000-х годов. Только за последние 30 лет закрепилась идея, что якобы центробанки должны быть независимыми и следить за инфляцией. Но, понимаете, у нас механизмы управления экономикой полностью искажены, то есть правительство может и не спрашивать у Нацбанка, потому что в стране стоимость денег не зависит от базовой ставки», – отметил он.

Акижанов считает, что даже при ужесточении денежно-кредитной политики ситуация с инфляцией существенно не меняется, потому что экономический рост страны зависит от цен на нефть.

«Если эти монетарные инструменты и работают, то они уже не помогают. Это как в организме человека, который часто принимал антибиотики и у него развилась резистентность к ним», – пояснил эксперт.

Эксперт высказал свои ожидания по поводу курса тенге к доллару. Он напомнил, что российско-украинский конфликт вкупе со снижением мирового спроса на нефть может представлять угрозу для пары USD/KZT.

«В таком случае 2025 год может стать не самым легким для тенге. После ноября-декабря 2024 года пара USD/KZT в среднем держится на уровне 530 тенге. Однако не исключено, что нацвалюта постепенно ослабнет до 550 тенге за $1 и выше», – ожидает Акижанов.

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