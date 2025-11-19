В Казахстане планируют учитывать в трудовом стаже период фактического ухода неработающих отцов за малолетними детьми при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие поправки депутаты намерены внести в Социальный кодекс.
Одновременно с этим в пакете законопроекта по совершенствованию условий труда и защите трудовых прав предусматриваются дополнительные изменения:
- будет детально урегулирован порядок привлечения и участия посредника в работе согласительной комиссии (для досудебного урегулирования трудовых споров);
- уполномоченный орган в сфере здравоохранения утвердит правила определения степени тяжести производственных травм.
По замыслу инициаторов, нововведения обеспечат более справедливый учет воспитательного труда в пенсионных правах семей, где уход за ребенком берет на себя отец, а также повысят прозрачность и эффективность процедуры рассмотрения трудовых споров и расследования несчастных случаев на производстве.
