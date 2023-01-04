«Нереальные цены». Казахстанцы жалуются на подорожавшее такси

Казахстанцы в соцсетях возмущаются из-за подскочивших тарифов в популярном сервисе такси «Яндекс Go», передает Tengrinews.kz.
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Уже несколько месяцев казахстанцы жалуются на подскочившие цены в популярном сервисе такси «Яндекс Gо».
Пользователи сети снимают вайны на злобу дня. Выбор в плане сервиса такси у казахстанцев небольшой. «Яндекс Go» — самое популярное приложение.
По словам клиентов мобильного приложения, цены взлетают даже при легких осадках и отсутствии пробок.
Цены выросли и на курьерскую доставку.
В пресс-службе «Яндекс Go» заверили, что тарифы, из которых складывается цена всей поездки, не менялись.
«Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, объем спроса на поездки, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки. Чем дольше длится поездка, тем она дороже, а в утренние и вечерние часы пик из-за пробок или заснеженных дорог скорость движения автомобилей в целом ниже», — пояснили в сервисе такси.
По словам пресс-службы, во время снегопада и плохой погоды число желающих поехать на такси многократно увеличивается. При этом количество активных водителей уменьшается: при такой дорожной ситуации не все могут выйти на линию.
«Чтобы привлечь больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Поэтому стоимость поездки по одному и тому же маршруту в разное время может отличаться», — объяснили в «Яндекс Go».
К слову, водители тоже снимают на видео свои повышенные коэффициенты.