Несанкционированная видеосъемка наказывается штрафом – МВД РК

Фото Т.Казангапова/tengrinews.kz
Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения.
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Какое наказание грозит казахстанцам за несанкционированную видеосъемку, разъяснили в Министерстве внутренних дел РК.
«Вопросы, касающиеся публикации в интернете фото- и видеоматериалов, регулируются и защищаются гражданским законодательством, участниками которого являются граждане Республики Казахстан. Сотрудник полиции как гражданин, согласно статье 1 Гражданского кодекса РК, является участником данных отношений», — говорится в ответе пресс-службы МВД на запрос МИА «Казинформ».
Ответственность за несанкционированную видеосъемку зависит от состава административного правонарушения. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка влечет штраф в размере 5 МРП (около 15 900 тенге, прим. ред.).
Такой пункт прописан в статье 443 Кодекса об административных правонарушениях.
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