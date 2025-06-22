Специалисты напоминают, что начался очень опасный в плане травматизма детей период. Поэтому, оставлять несовершеннолетних без присмотра может быть чревато трагическими последствиями. Речь идет о том, что стоя у окна москитная сетка не сможет защитить ребенка от выпадения.

Для этого существуют специальные блокираторы. Также, рекомендуется не располагать рядом с окнами мебель. Игорь Белобржицкий отметил, что негативные обороты набирают и несчастные случаи у бассейнов. Особенно, не дооценивается опасность надувных мини-бассейнов.

«Дело в том, что они скользкие и ребенок даже в небольшом бассейне, высотой 40 см может поскользнуться, упасть на спину и во время падения вдохнуть, уже будучи под водой и в дыхательные пути попадет вода. 3, 4, 5 минут достаточно для того, чтобы уже наступили без оказания помощи, непредотвратимые изменения в мозге», — предупреждает руководитель сектора по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

К сожалению, ребенок, оказавшийся в такой ситуации, сейчас в больнице есть. Но, родителям удалось оказать ему первую помощь. И, поэтому, на сегодня он находится в состоянии средней степени тяжести.

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