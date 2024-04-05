Несчастный случай произошел на одной из строек в Костанае

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Во дворе возводимой недалеко от перекрестка улиц Курганской и Каирбекова многоэтажки, на рабочего упали газоблоки, каждый из которых весит около 14 килограммов.
Очевидцы сняли, как на помощь к заваленному стройматериалом мужчине, бросились четыре человека. В Департаменте полиции, в ответ на наш запрос сообщили, что сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия на строительном объекте.
На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавший с множественными травмами доставлен в больницу.