Несколько автомобилей-двойников обнаружили полицейские в Костанайской области

Более шести тысяч нарушений правил дорожного движения совершено в Казахстане неустановленными водителями иностранных транспортных средств. Трудности с установлением личностей нарушителей связаны с отсутствием у них местного страхового полиса. Это также является нарушением правил. Выявлением не застрахованных автомобилистов занялись полицейские и в Костанайской области.

Водителей, которые не заключили договоры гражданско-правовой ответственности разыскивают на дорогах Костанайской области сотрудники полиции. В течение одной рабочей недели проводится операции «Страховой полис». С начала года, согласно административной базе процессингового центра, в отношении неустановленных транспортных средств иностранных государств зафиксировано 6 200 нарушений. Из них учета Российской Федерации – 5 894 нарушения, Республики Армения- 147 нарушений, Республика Кыргызстан – 159 нарушений. В первый же день ОПМ за отсутствие страхового полиса полицейские возбудили 25 административных производств почти на 400 тысяч тенге. Штраф удалось взыскать с трех владельцев автомобилей российского учета на сумму более 43 тысяч тенге. За два дня проведения операции по области были задержаны 67 водителей, не оформившие авто-страховку. Кроме того, в ходе проверок иногда появляются сомнения в законности того, или иного автомобиля.

«В первый же день ОПМ задержана автомашина Toyota Alphard учета РФ, под управлением жителя Костанайской области, где зафиксировано три нарушения ПДД. Казахстанской страховки у водителя не было. Выяснилось так же, что такие же автомобили, аналогичной марки, и с аналогичными российскими номерами, находятся ещё и в Атырауской, Жамбылской и Алматинской областях. Настоящая машина находится в РФ, а сюда были завезены двойники. То есть, данные автомашины, данной марки, четыре находятся в Казахстане. Приобрел он в России за три миллиона тенге, а оказалось, что он двойник», — сообщил инспектор административной практики ДП Костанайской области Руслан Имангазин.

По региону, например в обласном центре, в Денисовском районе, задержано ещё несколько автомобилей с сомнительной историей. Volkswagen Multivan, насобиравший три штрафа на костанайских дорогах, имеет двойника в Жамбылской области. По всем этим фактам проводятся расследования. Машины изъяты и помещены на специализированную стоянку. Так же туда направлены и автомобили тех, кто не может заключить договоры автострахования, и оплатить штрафы. Всего под охрану помещено 12 транспортных средств. Изъято два государственных номера. В ходе проведения мероприятия 35 водителей заключили договор обязательного страхового полиса гражданско-правовой ответственности на месте.

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