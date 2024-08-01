Несколько автомобилей костанайцев пострадали в результате падения дерева

Инцидент, в результате которого причинен ущерб сразу нескольким жителям города, произошел сегодня утром в Костанае на улице Толстого. На аллее, в границах улицы Касымханова и проспекта Абая, сломался ствол одного из высаженных здесь много лет назад деревьев.

По словам очевидца, сотрудника одной из торговых точек, расположенных поблизости, происшествие было громким, в прямом смысле этого слова.

«Произошел сильный треск. Такое ощущение, что что-то обвалилось. Ну, тут ремонт у соседнего здания ведется. Вот сейчас перфоратор слышно. Выглянул на улицу, увидел сие чудо», — рассказал очевидец Сергей Дубинец.

Звуки сработавшей автосигнализации выгнали на улицу много людей. Дерево рухнуло на другую сторону аллеи, ветки его кроны накрыли сразу три автомобиля, припаркованных в одном из стояночных карманов. Больше всего не повезло кроссоверу китайского производства, на него упал ствол, подмяв под себя и крышу, и лобовое стекло. Насколько нам известно, на момент падения в автомобилях, к счастью, не было людей, как и на пешеходной части аллеи.

«В общем, нужно что-то с этими деревьями делать. Это клен. Видно, что три ветки уже спилены близлежащего дерева, нужно и с этим было что-то делать, потому, что внутри труха. Хотя снаружи выглядит полноценно», — говорит очевидец.

Факт происшествия зарегистрировали полицейские. Как сообщили нам в областном полицейском департаменте, состава какого-либо административного правонарушения в данном случае не усмотрено. А специалисты отдела ЖКХ городского акимата отметили, что все пострадавшие для возмещения ущерба могут в дальнейшем обратится с исковыми заявлениями в суд, на подрядную организацию, которая обслуживает данную территорию.

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