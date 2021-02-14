Несколько автомобилей разбили во дворе Костаная

11 февраля в управление полиции г.Костаная поступило три заявления от местных жителей о повреждении их автомашин марки «ВАЗ». Об этом сообщает ДП области.

Автомобили были оставлены ночью во дворе дома 105 по улице Алтынсарина.

По данному факту следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, опрошены потерпевшие.

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного уголовного правонарушения. Ориентирован личный состав Департамента полиции области.

Департамент полиции Костанайской области просит жителей не оставлять свои транспортные средства на стихийных необорудованных местах, парковать автомобили на специализированных стоянках.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.