Несколько автомобилей сгорело в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, за последние дни произошло несколько пожаров в Костанайской области.

В Костанае в гараже частного дома по улице Текстильщиков загорелся автомобиль. Сигнал о пожаре поступил утром 30 ноября. Как выяснилось, владелец транспортного средства утром завел автомашину, чтобы отвезти свою супругу на работу. Затем зашел в дом, а когда вернулся обратно, заметил дым в гараже и запах гари. Не теряя драгоценного времени, он позвонил на 101. Прибывшие пожарные сняли легковушку с ручника и вытолкали ее на улицу. Горел моторный отсек и панель приборов в автомобиле ВАЗ 2114. В течение 10 минут огнеборцы справились с огнем. На место происшествия выезжали 10 сотрудников службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и 2 единицы техники.

В тот же день, но уже вечером в жилом массиве Амангельды г. Костанай загорелась автомашина марки Audi A6. Владельцу этого авто повезло меньше. К моменту прибытия пожарной помощи открытым пламенем горел кузов иномарки. Пожар потушили.

Третий инцидент произошел ранним утром 2 декабря в городе Тобыл Костанайского района. Хозяин автомашины иномарки оставил ее у дома и вовремя заметил пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные в считанные минуты потушили огонь. Горел моторный отсек.

Предположительной причиной пожаров во всех случаях послужило короткое замыкание электропроводки.

«Напоминаем о правилах безопасности на автотранспорте. В первую очередь, необходимо содержать автомобиль в технически исправном состоянии. Обязательно иметь в наличии огнетушитель, изучить инструкцию и знать, как им пользоваться. Избегайте курения в салоне автомашины», — говорится в сообщении костанайских спасателей.

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