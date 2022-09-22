Несколько бутиков ювелирных изделий обокрали в Костанае

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Все преступления были совершены по одному сценарию.
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Неизвестный мужчина просил показать ему золотые украшения, долго выбирал, просил принести другие модели колец и сережек, а когда продавец отвлекалась, незаметно похищал изделия.
Затем, отказавшись от покупки, покидал бутики и торговые точки. Когда продавец начинала складывать товар, то неизменно обнаруживалась пропажа.
Заявления о кражах золотых изделий поступили в Управление полиции города Костаная сразу от трех владельцев магазинов и бутиков.
По данным фактам было начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейскими был задержан 26-летний житель областного центра, у которого были изъяты вещественные доказательства.
Подозреваемого задержали с поличным при попытке совершения кражи в еще одном ювелирном бутике.
В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Общий ущерб составил более одного миллиона тенге.
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