Несколько бутиков ювелирных изделий обокрали в Костанае

Все преступления были совершены по одному сценарию.

Неизвестный мужчина просил показать ему золотые украшения, долго выбирал, просил принести другие модели колец и сережек, а когда продавец отвлекалась, незаметно похищал изделия.

Затем, отказавшись от покупки, покидал бутики и торговые точки. Когда продавец начинала складывать товар, то неизменно обнаруживалась пропажа.

Заявления о кражах золотых изделий поступили в Управление полиции города Костаная сразу от трех владельцев магазинов и бутиков.

По данным фактам было начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейскими был задержан 26-летний житель областного центра, у которого были изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемого задержали с поличным при попытке совершения кражи в еще одном ювелирном бутике.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Общий ущерб составил более одного миллиона тенге.

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