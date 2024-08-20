«Несколько дней назад водохранилища увеличили сброс». Аким о месте, где упал ребенок и пропал

Поиски восьмилетнего ребенка ведутся в районе имени Беимбета Майлина в Костанайской области. Между поселками Козыревка и Октябрьский, в окрестностях Лисаковска, существует единственная пешая переправа через реку Тобол.

Она сделана из грунта, насыпанного поверх труб большого диаметра, пропускающих воду. Несчастный случай произошел 18 августа. При переходе по земляной насыпи через реку Тобол, по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением. 19 августа в соцсетях появились публикации с просьбами о помощи в поисках ребенка. На место из Костаная, и других населенных пунктов области выдвинулись волонтеры, добровольцы поисково-спасательных отрядов. Вместе со спасателями они продолжили работу и в ночное время, возобновили её и днем. Люди прибыли к месту происшествия со своими плавсредствами. Спасатели к таким работам подготовлены более основательно. Пока аквалангисты исследуют пространство на глубине, над водой кружит беспилотник ДЧС, осматривающий реку и её берега с воздуха.

Как отмечает аким Новоильиновского сельского округа, трубы, уложенные в реку в этом месте могут пропускать максимум 15 кубометров воды в секунду. А несколько дней назад водохранилища увеличили сброс.

«До 20 кубов в секунду. Соответственно, эта существующая насыпь не выдержала, и произошел перелив», — объяснил аким Новоильиновского сельского округа Азамат Калакпасов. Все обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить. На данный момент поиски ребенка продолжаются.

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