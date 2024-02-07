Несколько голов погибло. В Костанайской области спасатели помогли водителю фуры с отарой породистых баранов

Сотрудники гарнизона противопожарной службы Аулиекольского района оказали помощь водителю фуры, который перевозил целую отару породистых баранов.

Всего в кузове грузовика находилось 150 голов мелкого рогатого скота.

Около полуночи ситуацию на дороге осложнили плохие погодные условия. Машина застряла. 7 овец погибли, в связи с чем, обеспокоенный мужчина обратился за помощью к спасателям. Отреагировав на вызов, сотрудники гарнизона противопожарной службы незамедлительно вызвали ветеринара для осмотра и проверки состояния животных, а также организовали доставку сена для них, после чего помогли грузовику выбраться.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.