Несколько голов погибло. В Костанайской области спасатели помогли водителю фуры с отарой породистых баранов

Сотрудники гарнизона противопожарной службы Аулиекольского района оказали помощь водителю фуры, который перевозил целую отару породистых баранов.
Всего в кузове грузовика находилось 150 голов мелкого рогатого скота.
Около полуночи ситуацию на дороге осложнили плохие погодные условия. Машина застряла. 7 овец погибли, в связи с чем, обеспокоенный мужчина обратился за помощью к спасателям. Отреагировав на вызов, сотрудники гарнизона противопожарной службы незамедлительно вызвали ветеринара для осмотра и проверки состояния животных, а также организовали доставку сена для них, после чего помогли грузовику выбраться.
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