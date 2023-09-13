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Несколько городов Казахстана могут сделать селами

pixabay.com

По меньшей мере три казахстанских города могут перевести в разряд сел. Соответствующие изменения значатся в проекте указа Министерства национальной экономики, передает Tengrinews.kz.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, которое продлится до 26 сентября.

Из него следует, что города с численностью населения менее 10 тысяч человек переведут в статус сел в Казахстане.

«В городах с численностью населения менее 10 тысяч человек, не соответствующих требованиям административно-территориального законодательства, будет проводиться поэтапный процесс по изменению их административного статуса», — говорится в проекте приказа.

Речь идет о городах:

  • Степняк – город в Казахстане, административный центр района Биржан сал Акмолинской области. Численность населения – 3800 человек;
  • Темир – город в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Темирской городской администрации – 2100 человек;
  • Жем – город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана. Население – 1500 человек.

Из документа также следует, что статус сел с большим количеством жителей также будут пересматривать. 17 крупных сел в стране уже не соответствуют этому статусу.

«К примеру, в селе Бейнеу Мангистауской области проживают 54 тысячи человек, в селе Карабулак в Туркестанской области – 50 тысяч человек, в селе Узынагаш в Алматинской области – 47 тысяч человек».

К 2025 году в Казахстане проведут анализ наличия самостоятельных сел и поселков, расположенных в границах городов областного значения.

«Так как это противоречит требованиям закона «Об административно-территориальном устройстве РК», статус таких сел и поселков должен быть пересмотрен, они должны стать составной частью городов, например, в виде микрорайонов», — говорится в документе.

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