Несколько кредитов на 2 миллиона тенге оформили на жительницу Костанайской области

Жительница Мендыкаринского района стала жертвой интернет –мошенничества. Мошенники оформили на сельчанку несколько кредитов на сумму более двух миллионов тенге.

В конце января в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный человек, который представился менеджером банка. В ходе телефонного разговора «менеджер» пояснил, что на нее был оформлен кредит 2 000 000 тенге. Затем в ходе разговора мошенник воспользовался доверием потерпевшей, используя приложение на сотовом телефоне, оформил 2 денежных кредита общей суммой почти в два миллиона тенге.

После чего денежные средства были переведены на другой счет.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч.2 УК РК «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы»

Полицейские отмечают, что данный способ интернет-мошенничества не новый: жителям звонят якобы из банков сообщают, что на вас оформляют или оформили денежный кредит, предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

Полиция еще раз напоминает, что сотрудники банка никогда не просят предоставить какую – либо информацию в целях безопасности. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, знайте – вы разговариваете с мошенником!

Будьте бдительны, при малейших сомнениях, положите трубку!

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