Несколько миллионов выплатит владелица погибшего в ДТП животного в Костанайской области — суд

За повреждение автомобиля, который сбил лошадь, крупную сумму заплатит владелец животного.

Суд удовлетворил иск о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Гражданское дело рассмотрено в районе Беимбета Майлина. Иск подал владелец кроссовера, который, двигаясь по автодороге от Айет-Варваринка, наехал на лошадь, которая выбежала на трассу. За нарушение ПДД, с причинением имущественного ущерба, ранее был оштрафован пастух.

Стоимость восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости автомобиля оценили в несколько миллионов тенге. Иск о возмещении затрат его владелец подал в отношении хозяйки скота. Та вину не признала, подала встречный иск за потерю животного в 400 тысяч тенге. Но суд счел, что имущественный вред, все же был причинен неправомерным бездействием скотовладелицы, и постановил взыскать с неё в пользу автомобилиста 7 миллионов 800 тысяч тенге.

В удовлетворении встречного иска было отказано. Решение вступило в законную силу.

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