Несколько налогов и платежей могут объединить в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов рассказал, что налоги и удержания из фонда труда могут объединить в один платеж, передает Tengrinews.kz.

«Отдельно будут рассмотрены новые предложения. Например, налоги и удержания из фонда труда можно будет посмотреть, как объединить в один платеж. Это значительно упростит уплату для МСБ. Также различные платы и сборы за предоставление разрешения, их также можно оптимизировать в укрупненные платежи», — сказал Смаилов на онлайн-брифинге правительства.

Он напомнил, что правительством ранее были подготовлены предложения по объединению нескольких налогов.

«Предлагается налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц объединить в один платеж. Это позволит сократить издержки на заполнение квитанций, комиссии банка и так далее. Также предлагается отменить земельный налог под многоквартирными жилыми домами. Это позволит уменьшить ошибки при уплате налогов и освободит от сложных расчетов», — добавил первый заместитель премьер-министра.

По словам Смаилова, новшества коснутся порядка трех миллионов налогоплательщиков.

«Что касается сроков внедрения, то по подготовленным предложениям срок введения предполагается с 2021 года. По остальным, которые еще будут обсуждаться, срок введения предполагается с 2022 года», — заключил он.

В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию Налогового кодекса для упрощения исполнения налоговых обязательств и минимизации количества налогов и платежей.

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