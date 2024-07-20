Несколько переводов в день от родных – затронет ли их проверка в Казахстане

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова рассказала, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики, передает корреспондент NUR.KZ

Как сообщила Кусаинова в ходе брифинга КГД, контроль мобильных переводов предусматривает выявление из тени тех, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

«Тех людей, которые не занимаются бизнесом, этот контроль не коснется. Потому что там под контроль будут подпадать те лица, которым поступают от более 100 разных лиц поступления денежными переводами три месяца подряд. То есть если ко мне поступают деньги от родственников, он может в день совершить три-четыре перевода мне, это будет считаться как одно физическое лицо», — пояснила спикер.

В завершение она еще раз отметила, что люди, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, никак не могут попасть под этот контроль. Мобильные переводы в Казахстане С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит — такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны.

@Автор: Айгерим АскароваЮлия Павло

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