Сводку происшествий представили в департаменте полиции Костанайской области.

В Рудном получила различные травмы 27-летняя девушка. Около 19:00 на улице Ленина, на нее наехала автомашина «Лада», под управлением 71-летнего водителя. И это был четвертый наезд на рудненских пешеходов, совершенных за последние дни. Предыдущие зарегистрированы в последних числах октября.

Читайте также: Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области

Один из них также на улице Ленина. А на улице Восточной под колеса «Hyundai Accent» попал 60-летний мужчина. На пересечении улиц 50 лет Октября и Студенческая, на нерегулируемом пешеходном переходе, на 19-летнюю девушку наехал «Mercedes-Benz». Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Оба наезда совершены в темное время суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.