Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 января около 7 часов. Информацию нам подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской облсти.
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Авария случилась на автодороге «Банновка-Федоровка» при выезде из с.Банновка Федоровского района 45-летний водитель, управляя автомашиной «Nissan X-Trail», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
Начато досудебное расследование.
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