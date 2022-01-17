Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 января около 7​ часов. Информацию нам подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской облсти.

Авария случилась на автодороге «Банновка-Федоровка» при выезде из с.Банновка Федоровского района 45-летний водитель, управляя автомашиной «Nissan X-Trail», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование.

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