Несколько преступлений прошлых лет раскрыли костанайские полицейские

В Костанайской области раскрыто 23 ранее совершенные кражи, в том числе 3 преступления прошлых лет. Полицейские Костанайской области в период с 6 по 8 ноября провели оперативно-профилактическое мероприятие “Кража”.

Так, сотрудниками УП Костаная задержана преступная группа в составе двух лиц, совершавших хищения из квартир, которым вменяется две квартирные кражи в областном центре. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Также задержана преступная группа в составе трех лиц, совершающих хищения из магазинов, которым вменяется 8 краж из магазинов на территории города Костаная, Алтынсаринского, Аулиекольского и Сарыкольского районов. Один подозреваемый арестован, двое находятся под подпиской о не выезде.

Сотрудники полиции Аулиекольского района совместно с сотрудниками полиции Костаная задержали подозреваемого, совершавшего кражи с частного сектора, ему вменено 8 краж из домов частного сектора города Костанай и Аулиекольского района.

Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия с жильцами квартир и домов, владельцами магазинов, главами предприятий, автовладельцами, владельцами велосипедов, проведены профилактические беседы по обеспечению сохранности личного имущества. Рекомендовано установление средств защиты, таких как решетки на окнах, сигнализации, установка видеонаблюдения. Вручено 1256 уведомлений об обеспечении сохранности имущества.

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