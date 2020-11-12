Несколько раз в Казахстане меняли протокол лечения больных КВИ. Как лечат сейчас в Костанайской области?

Сегодня в Казахстане ковидных больных, которые находятся на амбулаторном лечении, лечат в рамках специального протокола. Уже десятому по счету. Согласно этому документу, пациентам назначаются жаропонижающие препараты и антикоагулянты. Когда добавляются осложнения в виде пневмонии, подключают антибиотики. Причем, если вы находитесь на амбулаторном лечении официально, то все эти лекарства должны выдаваться бесплатно.

В поликлинике № 4 уже давно действует система отбора пациентов на входе. Если есть температура или другие признаки ОРВИ, костанайцев сразу отправляют в специальное отделение при поликлинике — фильтр, где врачи решают, какое лечение назначается больным. Причем всё в рамках специального протокола. В Казахстане уже 10-го по счету. Но для начала берут ПЦР-тест.

«Если у него есть подозрение на пневмонию, но анализ еще не готов, мы ему выписываем лекарства, которые идут бесплатно, если температура — парацетамол и новиган»,- говорит главный врач поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

Если COVID-19 у пациента подтвердился, то врачи ежедневно ему звонят и уточняют показания по самочувствию. В случае, если у пациента добавляются осложненные формы пневмоний, подключают антибиотики. Их тоже можно получить бесплатно в аптеке при вашей поликлинике. В протоколе лечения ковидных больных значатся и антикоагулянты, которые помогают избежать осложнений.

«Если у человека есть высокая температура и он состоит у нас на учете, мы выписываем новиган, парацетамол, антикоагулянт, в виде трех препаратов бесплатно, но сейчас у нас его нет, но у нас есть возможность послать в другую аптеку и получать их»,- сказала Маргарита Бисенова.

При этом врачи подчеркивают, если антикоагулянты вам медики не назначили, пить такие таблетки не стоит, потому как они повышают кровоточивость. Что касается противовирусных препаратов, их, по словам врачей, из списка при лечении COVID- 19 исключили. Сегодня в поликлинике номер 4 на амбулаторном лечении находятся свыше 100 человек с коронавирусом, еще 15 человек помещены в стационары, примерно 180 человек — врачи держат на контроле, как контактных с уже заболевшими COVID -19.

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