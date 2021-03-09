Несколько спасательных операций провели в Костанайской области

В Костанайской области в выходные и праздничные дни с 6 по 9 марта было объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды на трассах проведены аварийно-спасательные операции, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В эти праздничные помощь спасателей получили более полусотни человек. 6 марта на автодороге районного значения село Боровское — село Каскад из снежного заноса эвакуировано два человека. На следующий день в специализированную пожарную часть № 4 Аркалыка поступило срочное сообщение о том, что на 50 км трассы Аркалык –Державинск из-за непогоды образовалось скопление из 20 автомашин. Спасатели на вездеходе СКБ-600 прибыли к месту эвакуации и погрузили 20 пассажиров, из них 8 детей. Спасенных людей благополучно доставили в Аркалык. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Спасательные работы проводились на автодороге Жезказган-Петропавловск, также в километре от села Фурманово, на трассе Житикара-Чайковский, в 38 километрах от посёлка Аулиекольна автодороге «Аулиеколь-Москалевка». Кроме того, 9 марта в 04:20 в 10 км от Житикары на автодороге «Житикара-Забеловка», силами ДЧС на очищенный дороги отбуксирован застрявший в снежном заносе один легковой автомобиль. Машина из-за сильной метели и нулевой видимости попала в снежный плен.
В салоне находились четыре человека, пострадавших не было. Люди были эвакуированы в Житикару.
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