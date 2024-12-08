В Казахстане эксперты прогнозируют рост цен на жилье. Стоимость недвижимости может увеличиться на обоих рынках, и на первичном, и на вторичном. Риэлторы считают, что повышение будет постепенным.

Стоимость первичного жилья, то есть новостроек, в этом году заметно выросла. И по прогнозам экспертов, она будет повышаться еще. Что касается Костаная, то цены на жильё у нас стабильными не назовёшь. Если взять стоимость однокомнатной квартиры, то в начале года ее можно было приобрести за 10-11 миллионов тенге, а к концу года однушка 80-х годов постройки в центре города, а так же и в новостройке, стоит не меньше 12 миллионов.

«Диапазон колеблется от 300 до 400 за квадратный метр. Зависит это, конечно же, от расположения, и состояния недвижимости. За год в целом цены увеличились на 10-15%. Это тоже зависит от спроса на недвижимость, от ипотечных программ, а также, если это новостройки, то это увеличение стоимости строительных материалов. В связи с этим увеличивается цена», — говорит директор агентства недвижимости Наталья Менчик.

Цены на стройматериалы, кстати, тоже выросли в цене за этот год. По словам представителей строительных компаний, этот показатель значительно влияет на стоимость готовой квартиры. Подорожали газблоки, тепло- и гидроизоляция, арматура и бетон.

«Чаще всего мы стараемся, чтобы это были материалы отечественного производителя, то есть внутренний рынок. Потому, что здесь нужно качество, нужно быть постоянно на связи с поставщиком, именно проверять это качество. Долгая и длинная логистика для основных материалов — это риски. На цену строительных материалов влияет очень много факторов. Это может быть повышение тарифных планов, это может быть ГСМ, а может быть сезонные логистические моменты. Мы все понимаем, логистика в течение года имеет направление куда двигается транспорт. Это тоже влияет», — говорит представитель строительной фирмы Виталий Кан.

По словам Виталия Кана, на рынке жилья, возможно, будут изменения из-за того, что будет расти цена на импортируемые строительные материалы. Здесь играет роль курс доллара. По словам специалиста, бывает так, что договариваешься на одну стоимость, а потом из-за скачков курса, уже в процессе она может измениться. Поэтому, они стараются отдавать предпочтение местным, казахстанским строительным материалам. Риэлторы тоже прогнозируют повышение цен на недвижимость.

«Прогнозы на ближайший год, ожидается, что будет средний, умеренный рост цен. Связано это и с долларом, с новыми налогами на недвижимость. И в то же время зависит все и от сезонности. В определенный сезон цены, либо растут, либо падают. Наиболее большой спрос — это конец года, когда все планируют закрыть свои планы. Встретить новый год в своей квартире, также сезонность, когда приезжают студенты родители пытаются им купить недвижимость. Это осень», — говорит директор агентства недвижимости Наталья Менчик.

По словам Натальи Менчик, в основном костанайцы покупают 1 и 2 комнатные квартиры. По словам специалиста, в этом году по приобретению недвижимости в Костанае статистика хорошая. Спрос на жилье был, и остается, не смотря на цены. Стоимость за один квадратный метр жилья складывается из нескольких показателей, это расположение, классность — то есть бизнес класс, комфорт-класс, либо эконом.

«Первое — это первостепенная стоимость земельного участка, второе это — ПСД. Третье — механизация, четвертое — подрядные работы, строительно-монтажные работы. Потому, что цена на это плавающая, за человеческую работу цена идет вверх всегда. А также себестоимость материалов», — говорит Наталья Менчик.

И риэлторы, и представители строительной компании прогнозируют, что цены на жилье в стране заметно вырастут. Однако, не сильно, приблизительно на 10%, причем на обоих рынках, первичном и вторичном. Эксперты считают, что экономическая и политическая ситуация внутри страны может сильно повлиять на рост или снижение цен на недвижимость. Как это, например, случилось, когда казахстанцам разрешили использовать часть пенсионных накоплений для покупки жилья. Это решение тогда спровоцировало рост цен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.