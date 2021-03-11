Несмотря на предупреждения, выезжают. На трассах Костанайской области продолжают спасать замерзающих людей

Установившаяся штормовая погода осложнила ситуацию на дорогах Костанайской области. Снежные переметы и низовая метель представляют серьезную опасность для владельцев автотранспорта и пассажиров. Но и это не останавливает людей от дальних поездок. Только за прошедшие сутки с 10 по 11 марта на дорогах региона развернулись шесть спасательных операций, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Первое сообщение поступило в 20:32 о том, что в Житикаринском районе на 18 км трассы Житикара-Забеловка в снежном плену оказались семь автомашин. Спасатели на машине высокой проходимости добрались к месту вызова и эвакуировали людей в Житикару.

В 20:32 поступил очередной вызов. Вблизи Аркалыка, на 24 километре трассы Аркалык-Державинск, застряла в снежном перемете колонна из 28 машин. В 20:34 к месту происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда на машине СКБ-600. С помощью лебёдки, которая установлена на вездеходе, спасатели отбуксировали первый автомобиль «Газель» на очищенный участок дороги. После чего колонна автомашин в сопровождении трактора К-700 своим ходом продолжила маршрут в сторону Аркалыка.

Еще несколько операций провели в Алтынсаринском и Карасуском районах.

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