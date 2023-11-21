Несовершеннолетние топором убили пенсионерку и подожгли дом — приговор вынесен в Костанае

Двум несовершеннолетним учащимся колледжа г. Костанай В. и А. предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве пенсионерки, а также в совершении кражи и вымогательства денежных средств у других лиц. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 18 октября 2022 года несовершеннолетние В. и А. путем случайного подбора пароля в интернет-приложение банка случайно найденного сотового телефона потерпевшей В., похитили её денежные средства в сумме 49 000 тенге путем перевода на свою банковскую карту.

1 января 2023 года несовершеннолетний В. совместно с другими лицами путем введения в заблуждение гражданина Ф., оказание на него физического и психологического давления совершили мошенничество, обманным путем завладев его денежными средствами на общую сумму более 160 000 тенге.

23 февраля несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели её денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с её рук. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г. совершили поджог её дачного дома.

Прокурор просил назначить несовершеннолетним подсудимым наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде 12 лет лишения свободы.

Вина подсудимых доказана.

Санкция наиболее тяжкой статьи 99 части 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. В соответствии со статьей 81 УК лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах, либо по совокупности уголовных правонарушений – не свыше 12 лет.

Суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание подсудимых – их несовершеннолетний возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Гражданские иски потерпевших о возмещении компенсации морального вреда и имущественного вреда удовлетворены судом частично, с законных представителей несовершеннолетних подсудимых в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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