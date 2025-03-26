По факту хулиганства, совершенного группой лиц, полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Все участники происшествия, в том числе двое несовершеннолетних были задержаны и доставлены в управление полиции.
«Установлено, что словесный конфликт между двумя лицами перерос в драку с привлечением других людей. Участники конфликта помещены в камеру временного задержания, двое несовершеннолетних помещены в Центр адаптации несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Ход расследования взят на контроль.
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