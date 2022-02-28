Несовершеннолетних заставляли заниматься проституцией в Костанайской области — МВД

Завершено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает zakon.kz.

«В воскресенье закончилось проводимое органами внутренних дел очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, один факт торговли людьми, восемь – вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего. 43 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества», — озвучил данные представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

По словам представителя МВД, зарегистрировано 18 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией, составлено более 600 административных протоколов за приставание в общественных местах.

Факт был зафиксирован в Костанайской области.

В Костанайской области полицейские установили 43-летнего владельца массажного салона, который путем обмана завербовал и с декабря 2021 года по февраль 2022 года вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.