Несовершеннолетних заставляли заниматься проституцией в Костанайской области — МВД

Завершено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает zakon.kz.
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«В воскресенье закончилось проводимое органами внутренних дел очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, один факт торговли людьми, восемь – вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего. 43 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества», — озвучил данные представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.
По словам представителя МВД, зарегистрировано 18 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией, составлено более 600 административных протоколов за приставание в общественных местах.
Факт был зафиксирован в Костанайской области.
В Костанайской области полицейские установили 43-летнего владельца массажного салона, который путем обмана завербовал и с декабря 2021 года по февраль 2022 года вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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