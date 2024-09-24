Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего костанайца по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

17-летний костанаец вместе со знакомым в областном центре через социальную сеть «Телеграмм» нашли объявление о заработке. Им от неустановленного лица поступило предложение забирать с указанных адресов наличные деньги. «Работодатель» звонил пожилым людям, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал вымышленные истории о произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием их родственников и предлагал свои услуги по оказанию помощи в разрешении ситуации.

2 июня 2023 года неустановленный мошенник позвонил потерпевшему и сообщил, что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и, обещая помощь в урегулировании данного вопроса, просил деньги. Потерпевший деньги согласился передать.

Несовершеннолетний прибыл по указанному адресу к потерпевшему. Он представился следователем Русланом забрал 31 000 долларов США, причинив материальный ущерб потерпевшему в особо крупном размере в сумме 13 900 000 тенге.

Подсудимый вину признал и раскаялся. При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого А., суд признал несовершеннолетний возраст виновного и чистосердечное раскаяние.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, возмещение ущерба в полном объеме судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст.63 УК, назначенное наказание считать условным, с установлением пробационного контроля на 1 год.

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