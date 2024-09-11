Несовершеннолетний мотоциклист, пострадавший в ДТП, скончался в костанайской больнице

С начала года более чем в 700 происшествиях, зарегистрированных на дорогах Костанайской области, получили ранения более девятисот человек. 36 человек погибли. Проанализировав все ДТП, полицейские Костанайской области сделали выводы об основных их причинах.

На загородных трассах чаще всего ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима, а, также, выезда на встречную полосу.

«Что касается города, здесь, чаще всего, ДТП происходят из-за непредоставления преимуществ в движении пешеходам, из-за нарушения правил проезда перекрестков, и нарушения правил маневрирования», — говорит пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.



В качестве примера в полиции напомнили о столкновении двух транспортных средств 6 августа, на одном из центральных костанайских перекрестков. В тот день по улице Алтынсарина навстречу друг другу двигались ВАЗ, которым управлял 29-летний мужчина, и мотоцикл под управлением 17-летнего подростка.

«Водитель автомобиля «Лада» двигаясь по улице Алтынсарина в направлении с КСК в сторону КЖБИ, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, при повороте на улицу Толстого, совершил столкновение с мотоциклистом. В результате происшествия 17-летний мотоциклист был доставлен в больницу, где, в последующем, к сожалению, скончался», — сообщили в пресс-службе ДП.

По данным полиции, с того дня в области не зарегистрировано ни одного смертельного случая на дороге. Но, за последние две с половиной недели получили ранения 113 участников дорожного движения, в том числе семеро детей.

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