Несовершеннолетний подозревается в краже денег из кассы супермаркета

В поселке Карабалык в одном из супермаркетов сотрудниками пультовой охраны задержан 17-летний парень, который взял из кассы 150 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

25 января в супермаркете сработала сигнализация. Мобильная группа охраны прибыла на место происшествия через несколько минут. Охрана произвела наружный осмотр магазина. Следов взлома не было, но внутри была обнаружена вскрытая касса. Денег в ней не оказалось. Осмотрев все помещения, сотрудники в туалете обнаружили вора. В его карманах были похищенные деньги.

Как установила полиция, парень вечером зашел в магазин перед закрытием и спрятался за стеллажом. Когда продавцы ушли, подозреваемый вскрыл кассу и вытащил деньги. Когда он стал выходить из супермаркета, сработала сигнализация. Испугавшись, он опять спрятался.

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