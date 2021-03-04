Несовершеннолетний, врач, девушка. Волонтёры опубликовали ориентировки пропавших людей в Костанайской области

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос» разместили ориентировки разыскиваемых людей, которые в разные годы пропали в Костанайской области.
Бесследно пропал 17-летний житель Алтынсаринского района. Разыскивается Жуванышев Руслан Даниярович, родился 17 сентября 2002 года. Пропал с 28 на 29 апреля 2020 года, в поселке Ильяса Омарова Алтынсаринского района. Как сообщалось, Руслан был на рыбалке не далеко от поселка Ильяса Омарова. Поиски велись несколько месяцев. Волонтёры, полиция, родные проходили леса и степи. Однако, до сих пор юноша не найден.
Еще одно загадочное исчезновение. 35-летний врач-реаниматолог Ербол Какимов пропал 15 февраля 2018 года. Мужчина отвел сына в школу №4 и должен был пойти на работу. С тех пор его не видели. Ербол Какимов работал в Костанайском онкологическом диспансере.
Ещё несколько ориентировок размещено волонтёрами о разыскиваемых жителях Костанайской области.
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