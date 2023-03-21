Несовершеннолетняя казахстанка забеременела от своего отца

Полиция задержала подозреваемого после того, как 14-летняя девочка вместе с матерью обратились в перинатальный центр с целью совершить аборт.

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Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, сообщает lada.kz

Несовершеннолетняя 14-летняя девочка вместе с матерью 24 февраля обратилась к врачу в областной перинатальный центр, расположенный в Актау, с целью прерывания первой беременности по социальным показаниям. Срок беременности девочки составил 13-14 недель.

Специалисты роддома сообщили об этом в центр оперативного управления полиции города.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней и задержали его.

— Выяснилось, что подозреваемый является родным отцом потерпевшей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан (изнасилование), — пояснили в пресс-службе ведомства.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, вчера стало известно, что подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек покончил с собой в полицейском участке Мангистау.

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