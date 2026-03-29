Несовершеннолетняя выпала из окна в Костанае: идёт расследование

В Костанае по факту падения несовершеннолетней 2010 года рождения из окна многоэтажного жилого дома начато досудебное расследование. Об этом сообщили в ответе на запрос alau.kz в прессөслужбе ДП Костанайской области.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

