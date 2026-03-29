USD 482.53 EUR 555.44 RUB 5.92

Несовершеннолетняя выпала из окна в Костанае: идёт расследование

— Сегодня, 11:31
Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В Костанае по факту падения несовершеннолетней 2010 года рождения из окна многоэтажного жилого дома начато досудебное расследование. Об этом сообщили в ответе на запрос alau.kz в прессөслужбе ДП Костанайской области.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.