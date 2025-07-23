Тогда он должен был заплатить налог в размере 10% с двух прибыльных сделок (200 долларов), хотя на самом деле инвестор по итогу года получил убытки на 6 000 долларов. Это приводило к тому, что инвесторы избегали уплаты налогов и скрывали свои доходы.