Несуществующие долги по налогам оплачивают казахстанцы

Комитет госдоходов РК предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники направляют ложные уведомления пользователям банковских мобильных приложений с предложением заплатить налоги, передает informburo.kz
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Жертвой мошенников едва не стал журналист Тимур Асылханов. Об этом он рассказал своим подписчикам в TikTok.
«Мне пришло вчера уведомление от якобы АО «Налоги РК», что, мол, надо оплатить налог на автотранспорт. Я привык доверять приложению, и первая моя мысль была оплатить. А потом вспомнил, что недавно все оплатил», — рассказал Асылханов.
Позже мужчина получил такое же уведомление, только от коммунальной службы. Чек требовал оплату за газ, которого в доме у Тимура АСЫЛХАНОВА нет.
Экспресс К обратился за официальным комментарием в банк Kaspi, где информировали, что по факту служба безопасности банка открыла проверку. Об итогах служебного расследования пообещали сообщить позже.
Также известно, что представители банка написали заявление в МВД.
Согласно установленному порядку, уведомление об уплате налогов направляют налогоплательщику почтой или в личный кабинет электронным способом, подчеркнули в КГД.
На что обратить внимание, чтобы вычислить фейковое уведомление
Неверное указание отправителя уведомления. Отправителем может быть только управление госдоходов Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
Неверно установленные сроки уплаты налогов. На транспортные средства – не позднее 1 апреля, по налогу на имущество – не позднее 1 октября.
Сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz или в приложениях E-salyq Azamat, Homebank и Kaspi.kz. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефону контакт-центра 1414.
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