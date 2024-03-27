Несуществующий скот прививали в Костанайской области — прокуратура

Природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе анализа установлены нарушения ветеринарной деятельности.

Выявлены системные факты фиктивного вакцинирования, укрытия заболеваний в официальной отчётности, нарушение порядка использования и хранения вакцин.

Установлено 4 тысячи фактов фиктивного вакцинирования сельскохозяйственных животных.

К примеру, согласно официальному акту ветеринарного пункта Костанайского района вакцинировано 727 голов мелкого рогатого скота гражданина Ш. вакциной, тогда как какого-либо скота у данного лица не имеется.

В Житикаринском районе у гражданки О. утилизирована 1 голова КРС, однако по сведениям информационной базы, после этого данному животному проведено свыше 10 исследований на различные заболевания.

Факты фиктивной вакцинации установлены в городах Костанай и Лисаковск, а также в Алтынсаринском, Аулиекольском, Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах.

Выявлена манипуляция со статистикой в вопросах учёта и идентификации сельскохозяйственных животных, установлено расхождение в численности КРС – 3,8%, МРС – 2,8%, лошадей – 2,8%, свиней – 40%.

По указанным нарушениям внесено 15 актов надзора, виновные лица привлечены к ответственности.

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