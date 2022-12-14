Нет дешевым авто: очередную лазейку для автолюбителей хотят закрыть в Казахстане

Для покупки автомобилей по более выгодным ценам казахстанцы использовали определенные хитрости, приобретая их за границей и используя процедуру замены кузова. Однако теперь данный способ может оказаться недоступным, сообщает портал Kolesa.kz.

Из-за подорожания автомобилей казахстанцы ищут способы более выгодной покупки машин как для личного использования, так и для дальнейшей перепродажи и получения прибыли.

Для этого они могли использовать методы, позволяющие привезти даже праворульные автомобили. Главной лазейкой в этом вопросе была возможность замены кузова, за счет чего старая машина практически становилась новой, передает nur.kz

Однако теперь и этот способ окажется под запретом, но с некоторым исключением.

Запрет на замену кузова

Согласно сообщению источника, в Казахстане планируется внести изменения в закон «О дорожном движении».

В него хотят добавить статью под номером 67. Она будет содержать норму о том, что регистрация автомобиля и изменение регистрационных данных «в случае замены кузова транспортного средства категории М1» окажутся под запретом.

То есть это коснется легковых автомобилей, для которых не получится воспользоваться процедурой замены кузова, чтобы обновить машину.

«Аналогично, помимо праворульных авто, будет запрещена и первичная регистрация машин с замененным кузовом или не снятых с регистрационного учета в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация», – отмечают в Kolesa.kz.

Исключение из правил

Отмечается, что запрет на замену кузова не затронет те автомобили, у которых VIN-код выбит на раме, так как раму в этом случае не трогают. Однако к этой категории в основном относятся старые машины.

Пока что проект изменений в закон находится на рассмотрении сената. Поэтому в настоящее время замена кузова официально не запрещена.

«Таким образом, в стране собираются побороть приток двойников, конструкторов и подвисших в воздухе авто на росучете. Проверять, снят или нет автомобиль с регистрации, к примеру, в России, станут по базе электронных ПТС, сверка с которой упоминается и в ряде других законодательных поправок», – сообщают в Kolesa.kz.

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