Нет доверия? Казахстанцы переводят пенсии из одной частной компании в другую

По состоянию на 1 апреля этого года управляющие инвестиционным портфелем (УИП) из ЕНПФ получили 8,8 млрд тенге – более 5,9 тысячи заявлений подали 3 421 человек (некоторые по несколько раз в разные компании).

Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

С учетом инвестдохода сейчас сумма под управлением УИП (пять акционерных обществ) составляет 9,6 млрд тенге. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» — «Реестр управляющих инвестиционным портфелем». Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» — «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

«После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП. С прошлого года вкладчики начали использовать такую возможность. 62 заявителя воспользовались этим правом: по состоянию на 1 апреля 2023 года ЕНПФ исполнил 87 заявлений на перевод из одного УИП в другой на общую сумму 302 млн тенге», — отмечено в сообщении.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

«Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год», — добавили в ЕНПФ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.