Нет карманных денег, еды. С какими проблемами обращаться дети к психологам в Костанае?

Обращаться за помощью к психологам костанайцы стали чаще. Об этом говорят цифры статистики. Подсчет ведут специалисты Центра психологической поддержки.

В 2019 году здесь заработал телефон доверия, на который звонят те, кому нужна помощь.

«Я могу сказать, если сравнивать 19,20, 21,22 уже мы сравниваем, то я могу сказать, что число выявлений бытового насилия увеличилось. Это может говорить о некоторых факторах. Допустим мы считаем, что это улучшение и увеличение доверия к психологическим службам, потому что раньше было не принято об этом говорить», — говорит директор РЦ психологической поддержки и дополнительного образования Костанайской области Елена Петренко.

Изначально специалисты планировали работать только с детьми, однако помощь оказалась нужна не только женщинам, но и мужчинам. Взрослым тоже в консультации не отказывают, и, выяснив суть звонка, перенаправляют к другим специалистам. Причем треть из поступающих на телефон доверия звонков, а в год их бывает около трех тысяч, касается темы бытового насилия, буллинга и кибербуллинга. Тема актуальна, так как многие люди придерживаются старых моделей воспитания, которые с современными детьми не работают.

«Да мы раньше привыкли, что ничего страшного, нас били, ну и как — нас били, но мы же выросли, мы нормальные. Ничего страшного. Так многие родители рассуждают, когда применяют физическое насилие к своему ребенку. Но это уже другое поколение, здесь не решаются так проблемы», — объясняет специалист.

При этом под насилием, многие подразумевают именно физическое воздействие. Однако его форм достаточно много и каждая может подвергать человека страданиям.

Вообще насилием считается и психологическое насилие. Потому что когда родители уничижают ребенка, не дают ему тех же карманных денег — это считается экономическим насилием, потому что это нормально когда родители обеспечивают своего ребенка. У нас были звонки, когда звонили голодные дети. Допустим, нет еды, закрыли и так далее. Вот такие вопросы тоже решаем», — говорит Елена Петренко.

Телефоны доверия работают круглосуточно. Помощь психологи оказывают анонимно и бесплатно. При необходимости могут провести и очный прием.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.