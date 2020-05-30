Нет необходимости ограждать казахстанцев от перемещений — Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что цифры по заболеваемости коронавирусом в регионах Казахстана выравнялись, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Противоэпидемические меры, в том числе ограничительные меры, будут сохраняться. Снятие запрета на перемещение внутри страны означает в целом, что у нас уровень заболеваемости по стране между регионами выравнялся, и теперь нет необходимости ограждать граждан от перемещений», — сказал министр в прямом эфире.

Он отметил, что, несмотря на послабления, казахстанцам необходимо следовать противоэпидемическим мерам.

«Но при этом требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий, в первую очередь на производстве, на работе, в общественных местах и на транспорте, эти требования остаются. Очень важно их соблюдать, чтобы нам не пришлось констатировать вспышки и всплеск», — заключил Биртанов.

Ранее в Казахстане объявили о снятии межрегиональных блокпостов с 1 июня. При этом казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто.

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