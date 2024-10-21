Студенты в Костанае получили места в общежитиях. Сегодня состоялось открытие общежития.

На встречу со студентами приехал аким Костанайской области

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы сократить дефицит мест в общежитиях. Построено общежитие на 320 мест. Таким образом, стопроцентно вопрос дефицита, который был до сегодняшнего дня, решили. Нет необходимости снимать квартиры. Все будете обеспечены общежитием», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Комнаты рассчитаны на трёх человек. Для студентов созданы все условия. Кухня, душевая рассчитаны на шесть человек. Есть видеонаблюдение. Скоро студентов подключат к Wi-Fi. Стоимость проживания 35 000 тенге в месяц с человека.

«Я приехала из Актобе. Здесь родственников у меня нет. Мне поэтому важно, чтобы общежитие было. Самый огромный плюс, что общежитие находится здесь, а университет в пяти минутах», — говорит студентка Гульназ Аралбаева.

Сегодня свои двери открыли четыре трехэтажных общежития. Недавно в Костанае заработал еще два общежития для студентов медицинского колледжа и колледжа автодорожного транспорта.

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